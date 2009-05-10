Скрипт онлайн тестов с оплатой по смс

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка193 просмотра

Нужен скрипт онлай тестов, похожий на girltest.ru . С партнерской программой.

Прикрутить к биллингу - smsdostup.ru

Дизайн сделато так что бы было просто изменить его(перерисовать).

По сути дела вам дизайн делать не надо.

Жду предложений.

icq 45-102-548

16 лет назад
Silverado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$160
5 дней

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад