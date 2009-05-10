Обновить версию libchart в PHP приложении

В PHP приложении (Anuko Time Tracker от http://www.anuko.com) используется одна из старых версий libchart для отображения диаграмм. Юзеры обнаружили проблему с ней - http://anuko.com/forum/viewtopic.php?p=1972

Требуется:

1) Воспроизвести проблему, заведя тестовый аккаунт на http://timetracker.wrconsulting.com.

2) Обновить в приложении версию libchart и продемонстрировать, что проблема ушла.

Если сможете качественно выполнить - укажите вашу сумму и срок выполнения. Спасибо!