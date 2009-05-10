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Обновить версию libchart в PHP приложении
В PHP приложении (Anuko Time Tracker от http://www.anuko.com) используется одна из старых версий libchart для отображения диаграмм. Юзеры обнаружили проблему с ней - http://anuko.com/forum/viewtopic.php?p=1972
Требуется:
1) Воспроизвести проблему, заведя тестовый аккаунт на http://timetracker.wrconsulting.com.
2) Обновить в приложении версию libchart и продемонстрировать, что проблема ушла.
Если сможете качественно выполнить - укажите вашу сумму и срок выполнения. Спасибо!
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