Сграбить и наполнить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок228 просмотров

Есть сайт про игры.

Следует сграбить - игры, название игр, описание, фото + разместить на моем движке slaed

Пишем цену. Срок желательно сегодня.

Не уверенным не писать.

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
$100
1 день
Все было сделано в течении дня. Результатом доволен ! Рекомендую !!
Хороший заказчик! Разбирается в своем сайте, что очень приятно программисту. Вместе нашли решение определенных вопросов. Всем советую! Человек порядочный!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
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