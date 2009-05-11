Сграбить и наполнить

Который смог продолжить работу над игровым сайтом. (дизайн есть) Конкретно нужно сверстать, посадить на движок, подключить к игровом серверу и вывести на сайт статистику, регистрацию, личный кабинет и платные услуги. Также мне нужна небольшая ...