Приложение для vkontakte.ru

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Закрыт4 заявки223 просмотра

Требуется разработать приложение для контакта.

Обычный тест - опрос в конце с отправкой смс.

16 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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