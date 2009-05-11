Дописать флеш двиг сайта

На данный момент есть флеш сайт - на базе галереи.

http://mvip.biz/

и админка

mvip.biz/admin

Суть - нужно вставить любой новостной скрипт без SQL работающий по заданному алгоритму и добавить пару функций в сайт:

1 - управление меню и подменю (раздел, под раздел)

2 - создание и ред. страниц через визуальный (можно html редактор)

3 - ред/изменить название сайта (левый верхний угол)

4 - вынести стили в css и редактирование их из админки

Кто понял суть и согласен на цену, прошу в приват. Жду ваших предложений (вернее то как вы планируете выполнить заказ и ваши вопросы).