Работа по IPB

Добрый день!

Нужен человек который хорошо разбирается в IPB и соотвественно в php (тем кто умеет установить, апгрейдить, натянуть скин не обращаться, все это я и сам умею).

Имеется форум IPB v2.3.1 необходимо проделать ряд заданий которые я дам.

Одни из них:

1) Установить хорошую защиту от спамеров (10$) (я лично пробовал ставить 1-2 защиты)

2) Оптимизировать форум ($ по договоренности) (форум часто стает главным источником подвисания сервера, поэтому нужно будет покопаться в логах которые я дам по запросу)

3) ... по мере необходимости.

Сразу говорю:

Непосредственно сам доступ я не даю, Вы запрашиваете ряд файлов, я их сливаю и передаю Вам, Вы их модифицируете и передаете мне, после чего я их заливаю и мы смотрим результат.