Сделать комментарии в статич. странице (двиг ДЛЕ)

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Завершен4 заявки151 просмотр

http://www.tvoymarket.ru/zakaz_films.html (статистическая страница на движке ДЛЕ)

Необходимо к ней, прикрутить возможность оставить комментарии - пытался сам, не получилось :)

Аська 1332814

16 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Отлично, не первый раз сотрудничаем - Вершитель Чудес в движке DLE
Проект был давно, видимо все хорошо

Заявки фрилансеров

maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад