Ищете компромисс между ценой и качеством? Так это же я! ;)

Образование: высшее. Инженер-программист.

Имею персональный аттестат вебмани. BL = 65.

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Виды услуг:

- разработка модулей(в том числе грабберов) для DLE, SimpleCMS, ShopCMS, Drupal, Santafox, Joomla и WordPress.

- разработка и установка готовых модов для phpBB, PunBB, IPB

- разработка Web-приложений (perl, php, html, css, javascript)

- подключение платежных систем(webmoney, robokassa, смс-аггрегаторы)

- разработка прикладного ПО на Delphi, Visual C++

- выполнение курсовых работ на Fortran, Pascal, Prolog, LISP

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Как я работаю:

1. Проекты до 100$ - оплата по факту, но работоспособность скриптов/сайтов проверяем на моем хостинге.

2. Работаю четко по техническому заданию. Все правки, неописанные в тз, оплачиваются по отдельному тарифу.

ВНИМАНИЕ: с посредниками работаю только по 100% предоплате. С заключением договора по СБС

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