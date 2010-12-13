Максим maxim_belkinmaxim_belkin
Образование: высшее. Инженер-программист.
Имею персональный аттестат вебмани. BL = 65.
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Виды услуг:
- разработка модулей(в том числе грабберов) для DLE, SimpleCMS, ShopCMS, Drupal, Santafox, Joomla и WordPress.
- разработка и установка готовых модов для phpBB, PunBB, IPB
- разработка Web-приложений (perl, php, html, css, javascript)
- подключение платежных систем(webmoney, robokassa, смс-аггрегаторы)
- разработка прикладного ПО на Delphi, Visual C++
- выполнение курсовых работ на Fortran, Pascal, Prolog, LISP
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Как я работаю:
1. Проекты до 100$ - оплата по факту, но работоспособность скриптов/сайтов проверяем на моем хостинге.
2. Работаю четко по техническому заданию. Все правки, неописанные в тз, оплачиваются по отдельному тарифу.
ВНИМАНИЕ: с посредниками работаю только по 100% предоплате. С заключением договора по СБС
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- Модуль "Складчина" для DLE353 просмотра
- Модуль тестирования266 просмотров
- Каталог билбордов для Smallnuke268 просмотров