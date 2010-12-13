maxim_belkin

Максим maxim_belkin

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ищете компромисс между ценой и качеством? Так это же я! ;)

Образование: высшее. Инженер-программист.

Имею персональный аттестат вебмани. BL = 65.

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Виды услуг:

- разработка модулей(в том числе грабберов) для DLE, SimpleCMS, ShopCMS, Drupal, Santafox, Joomla и WordPress.

- разработка и установка готовых модов для phpBB, PunBB, IPB

- разработка Web-приложений (perl, php, html, css, javascript)

- подключение платежных систем(webmoney, robokassa, смс-аггрегаторы)

- разработка прикладного ПО на Delphi, Visual C++

- выполнение курсовых работ на Fortran, Pascal, Prolog, LISP

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Как я работаю:

1. Проекты до 100$ - оплата по факту, но работоспособность скриптов/сайтов проверяем на моем хостинге.

2. Работаю четко по техническому заданию. Все правки, неописанные в тз, оплачиваются по отдельному тарифу.

ВНИМАНИЕ: с посредниками работаю только по 100% предоплате. С заключением договора по СБС

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PHPJavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaDelphiDrupalPerlDLEphpBB
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Отзывы заказчиков
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Программирование. Приватно для Белкина Максима.
Всё ок.
Работаем не в первый раз. Платит :)
Ответный отзыв
teplorod
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка профилей пользователя на сайте (PHP)
Максим оперативно сделал работу, уточнил существенные детали, и быстро внес дополнительные правки. Работой доволен.
Отличный заказчик. Понятно и доступно объяснил ТЗ. Без проблем принял и оплатил работу.
Ответный отзыв
ArtDark
Артем 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Модуль "Добавление категории на модерацию" DLE 9.X
Модуль сделан четко по всем требованиям! Полностью доволен работой и рад что обратился! Человек знает свое дело и отлично его выполняет! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу и без проблем рассчитался. Сотрудничеством доволен:)
Ответный отзыв
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$120
10 баллов
12 лет назад
Проект для php программиста (знакомого с dle)
Спасибо за внесенные правки.
Отличный заказчик, оплатил полную сумму сразу по окончанию работ.
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Частный проект для Белкина Максима (maxim_belkin)
Сотрудничаем уже давно. Очень нравится подход к работе. Работает быстро и делает именно то, что требуется.
Федосов Максим (AlekartRu) - один из лучших работодателей на этом сайте. В начале работы предоставляет грамотное тз, по которому очень удобно работать. Достойно оценивает труд фрилансеров. Сказка, а не работодатель! :)
Ответный отзыв
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45 отзывов
от $25
от 1 дня
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