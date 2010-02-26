Добрый день ! Нужен шаблон CSS. http://autorambler.ru на подобие этого, просто и со вкусом. Основная задача: -разметка страницы резиновая (шапка, слева блок под меню, по центру основной ...
Верстка psd в html
Есть такой psd макет http://www.weblancer.net/users/MatArt/portfolio/682328.html
Нужно валидно сверстать под IE(6-8), Opera9+, FF2+
Сроки не жмут:)
PSD предоставлю исполнителю.
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