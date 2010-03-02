Добрый день ! Нужен шаблон CSS. http://autorambler.ru на подобие этого, просто и со вкусом. Основная задача: -разметка страницы резиновая (шапка, слева блок под меню, по центру основной ...
Сверстать шаблон для Joomla 1.5
Сверстать шаблон под Joomla 1.5 из из исходного PSD файла. Сроки кратчайшие. Дизайн простой и нужно его "натянуть" на cms Joomla 1.5.
Возможно постоянное сотрудничество!
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $15
Добрый день участники проекты. Собственно надо сделать качественную верстку одной страницы сайта о хостинге и доменах. Макет в PSD формате. Понимаю что для того чтобы оценить сложность и соответственно ...Завершен15 лет назад
Есть вёрстка , нужно её порубить под ДЛЕ срочноЗакрыт15 лет назад
Необходимо переверстать шапку у сайта http://av18.izhnet.ru где накиданы банеры и меню вразнобой там резиновая дивная верстка. Сделать надо примерно как тут http://bannoe.mmk.ru/index.htm верхнее синее меню. Примерное расположение элементов в прилагаемом файле. Цены и сроки ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
На главной странице при наведении на иконки неправильной формы и отведении с них минимальная анимация. Для того, чтобы этого достичь нужно порезать картинку, сверстать и по ролловеру image-map заменить на картинку с ...Завершен15 лет назад
- $40
Сверстать главную страницу и по ее принципу внутреннюю. Отличие только в размере верхнего блока. Кроссобраузерная, валидная верстка. Если открыть в малом окне и потянуть за край графика не должна пропадать и прыгать. ...Закрыт15 лет назад
Нужно сверстать по макету главную и внутреннюю страницу сайта. Требования к верстке: - по возможности максимально валидно, - кроссбраузерность (chrom ff3+ opera8+, ie6+ обязательно), - чистый грамотный хорошо читаемый код, ...Завершен15 лет назад
Часть страниц нужна к 16-17 часам по мск. остальное завтраЗакрыт15 лет назад
- $30
День добрый. Требуется блочная верстка, кроссбраузерность (IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome), валидность. Макет нерезиновый, центрированный. Чистый код, структурированный css, в общем, чтобы самому приятно было от проделанной работы! ...Завершен15 лет назад
Верстка простого макетаЗакрыт15 лет назад