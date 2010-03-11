Верстка одной страницы с простым JS эффектом

На главной странице при наведении на иконки неправильной формы и отведении с них минимальная анимация.

Для того, чтобы этого достичь нужно порезать картинку, сверстать и по ролловеру image-map заменить на картинку с эффектом а по ролауту заменить на другую картинку с эффектом

Требуется:

Базовый уровень верстки

Среднее владение фотошопом (уметь сделать gif со стопкадром)

Базовое владение JS

Быть знакомым с Wordpress

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Задача займет максимум полтора часа.

Есть также и вторая страница