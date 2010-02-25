Сверстать шаблон под Joomla 1.5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок190 просмотров

Сверстать шаблон под Joomla 1.5 из из исходного PSD файла. Сроки кратчайшие. Детали и файл пришлю в личку.

Joomla
15 лет назад
jluft
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров