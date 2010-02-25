Сверстать шаблон под Joomla 1.5

Прикрутить графику на Joomla сайт и настроить кроссбраузерность Есть готовый сайт http://nesiditsa.ru/ Вставить графику в название рубрик и настроить кроссбраузерность и под разное разрешение экранов Движок Joomla 1.5 Предложение в личку ...