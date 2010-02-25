Сверстать представленный макет главной страницы сайта и макет второстепенной страницы. Прошу указать точную стоимость верстки и срок исполнения. Конечный макет должен быть представлен в формате html.
Сверстать шаблон под Joomla 1.5
Сверстать шаблон под Joomla 1.5 из из исходного PSD файла. Сроки кратчайшие. Детали и файл пришлю в личку.
Заявки фрилансеров
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