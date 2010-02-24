Макет был сверстан чистым валидным кодом на дивах. Задача - переложить его под CMS Joomla.
Добавить графику, настроить кроссбраузерность
Прикрутить графику на Joomla сайт и настроить кроссбраузерность
Есть готовый сайт http://nesiditsa.ru/
Вставить графику в название рубрик и настроить кроссбраузерность и под разное разрешение экранов
Движок Joomla 1.5
Предложение в личку или желательно в аську 408 201 551
Заявки фрилансеров
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