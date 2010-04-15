Предлагаю на выбор две системы: MODx или Danneo Нужно: Разместить Флэш-интро перед загрузкой сайта Сверстать из PSD-макета дизайн (эскиз прикреплен ниже) Сделать выпадающее меню Сделать сайт мультиязычным (3 ...
Требуется профессионал для работы с Joomla
1. Сверстать качественный шаблон по дизайну который я предоставлю. верстка должна быть только на DIV, кроссбраузерно - с IE5.5 и выше, Safari (все версии) , Opera (все версии), mozila (все версии). стандарты XHTML 1.0 Transitional + W3C валидация.
2. Установить дополнительные компоненты в Joomla, настроить и оформить под общий дизайн.
3. Установить интернет магазин VirtueMart 1.1.4
- написать новый шаблон для магазина
- установить корзину
- добавить платежные системы
- оформить каталог продукции и настроить покупку товаров разными способами
4. Провести оптимизацию CMS Joomla под стандарты поисковых систем, весь контент сайта оптимизировать под Гугл и Яндекс.
Требуется супер профессионал который работает на Джумле не менее 3 лет.
Новичкам и фрилансерам, кот. сделали 5-10 сайтов на joomla просьба не беспокоить
Желательно оплата по факту или через сервис безопасной сделки (возможен небольшой аванс в принципе, но не более 30% а остальное по факту)
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Заявки фрилансеров
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