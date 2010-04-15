Требуется профессионал для работы с Joomla

1. Сверстать качественный шаблон по дизайну который я предоставлю. верстка должна быть только на DIV, кроссбраузерно - с IE5.5 и выше, Safari (все версии) , Opera (все версии), mozila (все версии). стандарты XHTML 1.0 Transitional + W3C валидация.

2. Установить дополнительные компоненты в Joomla, настроить и оформить под общий дизайн.

3. Установить интернет магазин VirtueMart 1.1.4

- написать новый шаблон для магазина

- установить корзину

- добавить платежные системы

- оформить каталог продукции и настроить покупку товаров разными способами

4. Провести оптимизацию CMS Joomla под стандарты поисковых систем, весь контент сайта оптимизировать под Гугл и Яндекс.

Требуется супер профессионал который работает на Джумле не менее 3 лет.

Новичкам и фрилансерам, кот. сделали 5-10 сайтов на joomla просьба не беспокоить

Желательно оплата по факту или через сервис безопасной сделки (возможен небольшой аванс в принципе, но не более 30% а остальное по факту)