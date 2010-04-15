Требуется профессионал для работы с Joomla

$440
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок248 просмотров

1. Сверстать качественный шаблон по дизайну который я предоставлю. верстка должна быть только на DIV, кроссбраузерно - с IE5.5 и выше, Safari (все версии) , Opera (все версии), mozila (все версии). стандарты XHTML 1.0 Transitional + W3C валидация.

2. Установить дополнительные компоненты в Joomla, настроить и оформить под общий дизайн.

3. Установить интернет магазин VirtueMart 1.1.4

- написать новый шаблон для магазина

- установить корзину

- добавить платежные системы

- оформить каталог продукции и настроить покупку товаров разными способами

4. Провести оптимизацию CMS Joomla под стандарты поисковых систем, весь контент сайта оптимизировать под Гугл и Яндекс.

Требуется супер профессионал который работает на Джумле не менее 3 лет.

Новичкам и фрилансерам, кот. сделали 5-10 сайтов на joomla просьба не беспокоить

Желательно оплата по факту или через сервис безопасной сделки (возможен небольшой аванс в принципе, но не более 30% а остальное по факту)

Joomla
15 лет назад
nrc
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$400
10 дней
Всегда приятно работать с профессионалами во всем. Александр продемонстрировал отличные навыки программирования магазина и верстки Joomla. Радует что соблюдены ВСЕ требования дизайн-макета и технического задание. Более того, были предложены ряд дополнений и позитивных моментов в сторону улучшения сайта. По технической части: были встроены программные модули магазина и красиво вписаны в общий дизайн сайта, встроеные системы оплаты товара, спрограммированы все функции которых нет в стандартной поставке Joomla и VirtueMart. Вывод: если нужен качественный сайт под ключ, программирование или верстка - обращайтесь к не задумываясь. Цены конечно не самые дешевые, но по сравнению с качественной работой и проффессионализмом которые продемонстрировал Александр при реализации проекта, это совсем недорого или может дешево. Желаю ему успехов! Я обязательно обращусь к нему и не раз!!!
Спасибо за доверие к сложной работе. Работаем дальше

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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