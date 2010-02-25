Есть сайт на Битриксе http://test.knorus.ru Нужно переверстать сайт согласно присланному мной дизайну, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сейчас от Вас нужны сроки и цены.
Подключить Flash к верстке
Нужно подключить Flash к верстке. Есть готовая верстка сайта, есть Flash, нужно грамотно все соединить
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