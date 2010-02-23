Html вёрстка и доработка сайта

Сайт http://j15.ru-habitat.com/

cms - joomla

что нужно сделать

1 добавить элемент в горизонтальное верхнее меню (решения) справа от услуги, при наведении - всплывающее меню с перечнем отраслевых решений, при нажатии на картинку решения - переходит на страничку отраслевые решения,

список элементов меню взять из подменю отраслевые решения, всплывающее меню расположить в рамке собрать из http://j15.ru-habitat.com/images/stories/01_blanc.gif

2 новости - сделать шаблон для новости отдельной, размещать блоками как продукты, выравнивание в блоках по ширине, 3 блока,на главной странице 4 строки максимум на каждую новость, кончается ссылкой "подорбнее..." на полный текст новости

3 контакты - изменить форму на "Заказать обратный звонок": сделать зрголовок, обязательное поле "Как к вам обращаться", поле должность, обязательное поле "номер телефона", поле e-mail, выпадающий список "меня интересует" состав : подробности о продуктах и услугах, прайс листы, другое, поле "комментарий", сделать чтобы при переходе с других страничек, был выбран соответствующий элемент из списка

контакты - сделать скругление всех углов на кнопке "отправить"

4 поправить CSS заголовка, чтобы текст не наползал на заголовок, не ломался с маштабированием окна, включить отображение заголовка в cms (если не отображается)

отзывы

отраслевые решения

пострейсовые блоки мониторинга

датчики уровня топлива

мониторинг персонала

расходомеры

блоки gps мониторинга онлайн

персональные трекеры

5 выдача в случайном порядке материала "отзыв" в полосе меню

работает только первые два из 4х, починить рандомность

6 левое меню

убрать маркер списка в ссылке отзывы

7 ссылки на разделы в подвале (все страницы кроме главной и контакты)

отзывы

программное обеспечение

услуги

экономический эффект

мониторинг персонала

персональные трекеры

трекер телтоника

трекер naviset

8 разместить скриншоты, по нажатию открываются на новой стр

станица ПО, столбик справа, 2шт

9 добавить или изменить текст

в "списке ссылок в подвале" - добавить ссылку на главную страницу, подпись - "сберегающие системы"

подвал - изменить ссылку на контакты

жду ваши предложения