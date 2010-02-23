Есть сайт на Битриксе http://test.knorus.ru Нужно переверстать сайт согласно присланному мной дизайну, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сейчас от Вас нужны сроки и цены.
Html вёрстка и доработка сайта
Сайт http://j15.ru-habitat.com/
cms - joomla
что нужно сделать
1 добавить элемент в горизонтальное верхнее меню (решения) справа от услуги, при наведении - всплывающее меню с перечнем отраслевых решений, при нажатии на картинку решения - переходит на страничку отраслевые решения,
список элементов меню взять из подменю отраслевые решения, всплывающее меню расположить в рамке собрать из http://j15.ru-habitat.com/images/stories/01_blanc.gif
2 новости - сделать шаблон для новости отдельной, размещать блоками как продукты, выравнивание в блоках по ширине, 3 блока,на главной странице 4 строки максимум на каждую новость, кончается ссылкой "подорбнее..." на полный текст новости
3 контакты - изменить форму на "Заказать обратный звонок": сделать зрголовок, обязательное поле "Как к вам обращаться", поле должность, обязательное поле "номер телефона", поле e-mail, выпадающий список "меня интересует" состав : подробности о продуктах и услугах, прайс листы, другое, поле "комментарий", сделать чтобы при переходе с других страничек, был выбран соответствующий элемент из списка
контакты - сделать скругление всех углов на кнопке "отправить"
4 поправить CSS заголовка, чтобы текст не наползал на заголовок, не ломался с маштабированием окна, включить отображение заголовка в cms (если не отображается)
отзывы
отраслевые решения
пострейсовые блоки мониторинга
датчики уровня топлива
мониторинг персонала
расходомеры
блоки gps мониторинга онлайн
персональные трекеры
5 выдача в случайном порядке материала "отзыв" в полосе меню
работает только первые два из 4х, починить рандомность
6 левое меню
убрать маркер списка в ссылке отзывы
7 ссылки на разделы в подвале (все страницы кроме главной и контакты)
отзывы
программное обеспечение
услуги
экономический эффект
мониторинг персонала
персональные трекеры
трекер телтоника
трекер naviset
8 разместить скриншоты, по нажатию открываются на новой стр
станица ПО, столбик справа, 2шт
9 добавить или изменить текст
в "списке ссылок в подвале" - добавить ссылку на главную страницу, подпись - "сберегающие системы"
подвал - изменить ссылку на контакты
жду ваши предложения
Заявки фрилансеров
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