Требуется верстка с адаптацией под Dle 8.3. СРОЧНО!!! Макет PSD Бюджет 300 руб. оплата по факту Срок 2 дня Пример ваших работ на аналогичной СМС ICQ: 4655девять0 ...
"Слизать" страничку opera.com,на выходе - html+css
Товарищи, очень нужен удобоваримый html+css шаблончик сайта opera.com
Красивое меню и строчку "последние новости" в шаблоне учитываем и оформляем так, как на главной странице (как я понимаю, там присутствует javascript).
Обязательна кроссбраузерность - раз.
Обязательно чтобы прослеживалось структуризация всех меню (а их целых два) - два.
Чтобы не было нагромождений в коде - три.
По сути, нужно скопировать код и все плюшки с сайта, грамотно расставить все пути, причесать всё и выдать мне. Кажется, существуют спец.программы, но заморачиваться не хочется.
Преимущество тому, кто выставит за свои услуги наименьший ценник. Сроки - не горят.
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