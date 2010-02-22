"Слизать" страничку opera.com,на выходе - html+css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок257 просмотров

Товарищи, очень нужен удобоваримый html+css шаблончик сайта opera.com

Красивое меню и строчку "последние новости" в шаблоне учитываем и оформляем так, как на главной странице (как я понимаю, там присутствует javascript).

Обязательна кроссбраузерность - раз.

Обязательно чтобы прослеживалось структуризация всех меню (а их целых два) - два.

Чтобы не было нагромождений в коде - три.

По сути, нужно скопировать код и все плюшки с сайта, грамотно расставить все пути, причесать всё и выдать мне. Кажется, существуют спец.программы, но заморачиваться не хочется.

Преимущество тому, кто выставит за свои услуги наименьший ценник. Сроки - не горят.

CSSHTMLJavaScript
15 лет назад
trender
Ionov 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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