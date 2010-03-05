Резка макета под джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок182 просмотра

Есть макет в psd. Задача - превратить его в шаблон под Джумлу.

Требования: кросбраузерность, валидность, все моды компонентов и модулей должны быть в шаблоне.

Из интерактивных компонентов будет блок новостей, и 3 блока анонсов.

В заявке указывайте опыт работы с джумлой

Joomla
15 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
В целом, работа выполнена достаточно качественно. Но были сорваны сроки и Павел невнимателен к деталям - приходлось несколько раз просить поправить одну и ту же ошибку. Из плюсов - вежливость Павла и исполнительность - все требования принимались без попытки увильнуть.

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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