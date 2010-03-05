Резка макета под джумлу

В целом, работа выполнена достаточно качественно. Но были сорваны сроки и Павел невнимателен к деталям - приходлось несколько раз просить поправить одну и ту же ошибку. Из плюсов - вежливость Павла и исполнительность - все требования принимались без попытки увильнуть.