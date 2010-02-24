Нужна верстка сайта.

Всего 3 различных типа страниц (главная уже полностью мною собрана, осталось ещё 2). Наладить правильную работу во всех браузерах, извлечение флэш анимации из моих шаблонов и вставка на сайт. В стоимость 5000 хочу постараться уместить Верстку, хостинг, домен и самую начальную раскрутку сайта (выставление в поисковиках). В дальнейшем планирую этого же фрилансера нанять как куратора сайта, с достойным окладом. Необходимо также уметь поднимать сайт в 10-ку в поисковиках.

Предоставлю все ресурсы для верстки.