Сверстать сайт на MODx или Danneo

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок236 просмотров

Предлагаю на выбор две системы: MODx или Danneo

Нужно:

Разместить Флэш-интро перед загрузкой сайта

Сверстать из PSD-макета дизайн (эскиз прикреплен ниже)

Сделать выпадающее меню

Сделать сайт мультиязычным (3 языка)

В предложениях указывайте цены и сроки.

Цены не ломить, сроки не растягивать, в аську не спамить.

MODX
15 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Legenda27
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
webmaker000
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$100
1 день
Сверстал сайт, доработки производились другим исполнителем.
++++++++++

Заявки фрилансеров

Legenda27
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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