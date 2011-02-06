Есть сайт на Битриксе http://test.knorus.ru Нужно переверстать сайт согласно присланному мной дизайну, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сейчас от Вас нужны сроки и цены.
Сверстать сайт на MODx или Danneo
Предлагаю на выбор две системы: MODx или Danneo
Нужно:
Разместить Флэш-интро перед загрузкой сайта
Сверстать из PSD-макета дизайн (эскиз прикреплен ниже)
Сделать выпадающее меню
Сделать сайт мультиязычным (3 языка)
В предложениях указывайте цены и сроки.
Цены не ломить, сроки не растягивать, в аську не спамить.
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