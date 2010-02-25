Верстка простого макета
Перенос сайта с самописного движка на Joomla!
Требуется полностью перенести сайт http://www.aparta.lv/ на Joomla!, сохранив и дизайн и расположение всех элементов на прежних местах.
Пожалуйста, указывайте цену и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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