Перенос сайта с самописного движка на Joomla!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок160 просмотров

Требуется полностью перенести сайт http://www.aparta.lv/ на Joomla!, сохранив и дизайн и расположение всех элементов на прежних местах.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки выполнения.

Joomla
15 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров