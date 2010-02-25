Верстка несложной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок213 просмотров

Нужно из макета подготовить HTML-страничку

HTML
15 лет назад
MarVal
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Christik
35 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Christik
35 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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