Верстка макета простого

Перед мной была поставлена задача, которая была выполнена, но Заказчик коим является Писанец Владислав (компания ArtDecision), не соизволил произвести оплату за мои труды, о чем и сообщаю всем фрилансерам, которые захотят с ним сотрудничать. Владислав больше недели морочит мозги, на сообщения не отвечает, внятного ответа по поводу денег не дает. Мой вердикт - данный заказчик кидает на деньги.