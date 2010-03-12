Верстка макета простого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки444 просмотра

Верстка простого макета

15 лет назад
ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

sertu
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
С заказчиком нашли консенсус.Отрицательный отзыв потер
vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
LordNieMand
Артур 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Перед мной была поставлена задача, которая была выполнена, но Заказчик коим является Писанец Владислав (компания ArtDecision), не соизволил произвести оплату за мои труды, о чем и сообщаю всем фрилансерам, которые захотят с ним сотрудничать. Владислав больше недели морочит мозги, на сообщения не отвечает, внятного ответа по поводу денег не дает. Мой вердикт - данный заказчик кидает на деньги.

Заявки фрилансеров

sertu
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
LordNieMand
Артур 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад