Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок362 просмотра

Сверстать представленный макет главной страницы сайта и макет второстепенной страницы.

Прошу указать точную стоимость верстки и срок исполнения.

Конечный макет должен быть представлен в формате html.

HTML
15 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров