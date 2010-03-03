Сверстать простой шаблон под Joomla 1.5.x

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок217 просмотров

ТЗ:

- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке

- Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome

- Желательно на div'ах

- CMS Joomla 1.5.х - желательно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции

По оплате:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек) или наличными в Москве.

- оплата по факту заполнения. Возможна оплата поэтапно

Joomla
15 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$50
2 дня
Андрей сверстал все качественно и валидно, как и обещал. К сожалению были задержки по срокам, но человек со связи не пропадал и ситуацию пытался решить.
Доволен совместной работой, оплата в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад