Сверстать простой шаблон под Joomla 1.5.x

ТЗ:

- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке

- Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome

- Желательно на div'ах

- CMS Joomla 1.5.х - желательно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции

По оплате:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек) или наличными в Москве.

- оплата по факту заполнения. Возможна оплата поэтапно