rezakxwave

Андрей rezakxwave

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Верстка, CSS, шаблоны Joomla, DataLife, WordPress, 2z project

Верстка дизайнов:

- HTML

- Joomla

- DataLife Engine

- WordPress

- MODx

- 2z project

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Создание сайтов "под ключ"

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

masterlab
Мастер 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Вёрстка темы для Wordpress
WordPress
Спасибо, вёрстка была сделана и работает теперь на сайте.
Спасибо!
Ответный отзыв
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Верстка PSD-дизайна под WordPress
WordPress
Андрей все хорошо сделал, всегда на связи, выдержал сроки, оперативно внес корректировки. Приятно работать - никаких нервов и проблем с конечным заказчиком. Спасибо!
Спасибо!
Ответный отзыв
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка блок-схемы. Приватно для rezakxwave.
Все супер сделано, буду обращаться еще. Спасибо!
Спасибо!
Ответный отзыв
cs_sirius
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта под WordPress
WordPress
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Очень доволен совместной работой, четкое тз и оплата в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Сверстать PSD-дизайн под Wordpress
WordPress
Андрей, спасибо! Все хорошо сделал. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
157 отзывов(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $300
от 14 дней
нет рейтинга