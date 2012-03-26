Верстка, CSS, шаблоны Joomla, DataLife, WordPress, 2z project
Верстка дизайнов:
- HTML
- Joomla
- DataLife Engine
- WordPress
- MODx
- 2z project
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Создание сайтов "под ключ"
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Портфолио
- Экоролик297 просмотров
- EAS Market270 просмотров
- Consolelife.ru343 просмотра
- Androis274 просмотра
- Подрастай-ка212 просмотров
- Infohost.biz220 просмотров
- ADHIT229 просмотров
- Фортуна-Фортеа265 просмотров
- Alex Tour234 просмотра
- PR-агентство по всей России247 просмотров
- Центр промышленной комплектации251 просмотр
- Социально-оздоровительный центр "Лесная поляна"352 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Спасибо, вёрстка была сделана и работает теперь на сайте.
$80
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Андрей все хорошо сделал, всегда на связи, выдержал сроки, оперативно внес корректировки. Приятно работать - никаких нервов и проблем с конечным заказчиком. Спасибо!
$50
10 баллов
13 лет назад
Все супер сделано, буду обращаться еще. Спасибо!
$90
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Очень доволен совместной работой, четкое тз и оплата в срок. Спасибо.
$80
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Андрей, спасибо! Все хорошо сделал. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
157 отзывов(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $300
от 14 дней
нет рейтинга