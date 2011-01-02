[JQuery] Конфликт на сайте с другими библиотеками

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Завершен1 заявка183 просмотра

На сайте (Joomla + Virtuemart) http://kinky.obmennik.pp.ua/ при подключении jquery сразу идет конфликт, справа перестает работать корзина (эффект выпадения), и товары не добавляются, превью товара тоже не срабатывает в окне, а просто открывается как картинка. Нужно это поправить

P.S. jquery подключается для стилизации верхних 3-х селектов

JoomlajQuery
14 лет назад
rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, справился за 10 минут, предыдущий всю ночь мучался так и не сделал. Молодец!
Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад