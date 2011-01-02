Необходимо написать скрипт детальной статистики для контекстной рекламы Google AdSense. Скрипт должен выводить: 1. IP-адрес посетителя, который кликнул по рекламе 2*. Поисковый запрос по которому посетитель перешел на мой ...
[JQuery] Конфликт на сайте с другими библиотеками
На сайте (Joomla + Virtuemart) http://kinky.obmennik.pp.ua/ при подключении jquery сразу идет конфликт, справа перестает работать корзина (эффект выпадения), и товары не добавляются, превью товара тоже не срабатывает в окне, а просто открывается как картинка. Нужно это поправить
P.S. jquery подключается для стилизации верхних 3-х селектов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Стоит задача - собирать информацию о состоянии аккаунта в украинской баннерной сети (основная статистика. доступная по входу в аккаунт). Т.е. скрипт должен получать: 1) список ...Завершен14 лет назад
- $10
Добрый день! Есть скрипт на php, для получения информации от whois серверов через 43 порт. Написан на сокетах (рабочий скрипт в приложении). Надо написать такой же, только чтоб соединялся ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно что бы данные о последних сообщениях обновлялись 1 раз в минуту, файл прикрепилВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Нужно магазин поправить сайта www.bento72.ru интегрирован модуль магазина виртуал март . Версия joomla 1.5.22 В прикрепленном файле тех. задание.Завершен14 лет назад
Загрузка из xml файла товаров в виртуал мартЗавершен14 лет назад
Настроить выгрузку товаров в яндекс маркет из виртуал мартЗавершен14 лет назад
Требуется реализовать профильный сайт с функционалом аналогичным данному - http://rumart.ru/ Дизайн оплачивается отдельно, в расчете: проектирование БД, программирование CMS, доводка по функционалу. По срокам - 2 мес. (обсуждается). Предполагается участие 1-2 разработчиков. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть ссылка формата http://сайт/tools/get_video.php?id=149879 которая отдает в заголовке 302 и переадресовывается на http://сайт/files/file1.flv Нужен скрипт который будет выдавать в переменную этот адрес файла при условии что исходная ссылка будет предварительно сохраняется в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
На сайте используются ссылки на файлы .flv в виде http://сайт/tools/get_video.php?id=149879, эта ссылка отдает в заголовке 302 и переходит на файл http://сайт/file/somevideo1.flv Нужно чтобы JS Payer используемый на сайте умел проигрывать такие непрямые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад