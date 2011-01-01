Нужен PHP скрипт для извлечения URL

Есть ссылка формата http://сайт/tools/get_video.php?id=149879

которая отдает в заголовке 302 и переадресовывается на http://сайт/files/file1.flv

Нужен скрипт который будет выдавать в переменную этот адрес файла при условии

что исходная ссылка будет предварительно сохраняется в БД и может извлекаться в качестве переменной.