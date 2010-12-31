Задание для имеющих небольшой опыт , но желающих приобрести ценные навыки разработки , используя MVC , паттерны, OOP Написание на YII Суть задания: Разработать интерфейс для сервиса masspayment.wmtransfer.com, позволяющего оплачивать одним разом ...
Доработка системы приема заказов в бюро переводов
1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .pdf, .cgm, .bmp, .ecw, .gif, .jpeg, .pcx, .png, .psd, .tga, .tiff, dwf и т.д.
Затем идет подсчет слов системой. Отличия от нынешнего состояния:
А. голые цифры (без спецсимволов в пределах трех слов до и после) надо исключить из подсчета.
Б. Надо проверить адекватность подсчета слов в текстах на кириллических, латинских, арабских, восточных языках, включая иероглифические.
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