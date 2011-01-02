Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...
Разработка программной части (PHP)
Приветствую. Нужен PHP программист. От кандидата требуется...
- Грамотная работа с БД (MySQL), оптимизация при работе с БД, транзакция
- Приложение должно максимум минимизировать нагрузку на сервер
- Умение работать с API vkontakte (Iframe приложения) будет большим плюсом
- ООП!
ТЗ вышлю при личном общении. Обращаться только в ICQ!
Спасибо!
icq#: 3 809 429
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