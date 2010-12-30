Переделать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Сайт из нескольких php скриптов. не очень удобно менять дизайн сайта.

нужно как-то унифицировать скрипты чтобы можно было быстро менять дизайн. что-то вроде шаблонов

PHP
14 лет назад
vipangola
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров