Разработать аналог music.yandex.ру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Здравствуйте, собственно интересует разработка сервиса аналога приведенного выше.

Хотелось бы услышать ценовой диапозон и сроки разработки, в пм просьба не писать заявки оставляйте здесь.

Исполнитель желательно и ЦФ РФ, так как возможно потребуется личная встреча, но если специалисты грамотные, то можно и из других стран и Регионов.

14 лет назад
KR-YA
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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