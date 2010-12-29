Разработать аналог music.yandex.ру

Здравствуйте, собственно интересует разработка сервиса аналога приведенного выше.

Хотелось бы услышать ценовой диапозон и сроки разработки, в пм просьба не писать заявки оставляйте здесь.

Исполнитель желательно и ЦФ РФ, так как возможно потребуется личная встреча, но если специалисты грамотные, то можно и из других стран и Регионов.