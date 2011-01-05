Комплекс задач для эксперта по wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки171 просмотр

Требуется эксперт по wordpress - комплекс задач

в первую очередь настроить "правильный" вывод инфы на "правильных" урлах.

WordPress
14 лет назад
alexann73
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Хороший специалист, работает быстро и со знанием дела, рекомммендую
Хороший заказчик, четко поставил задачи по доработке видеосайта, быстро оплатил работу. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад