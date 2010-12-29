Создать сайт-каталог по электрике. Только для фирм

Требуется создать (верстка + cms) сайт фирмы kd-electro

дизайн есть. В приложенном файле. Если есть нарекания к дизайну и необходимы изменения для лучшей верстки - комментарии приветствуются. Это будет дополнительным знаком вашего профессионализма.

Необходимо:

1. сверстать рабочие шаблоны. валидность для основных браузеров не только последней версии + вариант без картинок

2. "Насадить" шаблон на лубой движок с cms на ваше усмотрение. Выбор cms не важен, важен функционал. Сайт представляет из себя большой каталог с поиском двух видов и фильтрами. Описание товаров оснащено подкатами. Нужно редактирование всего, начиная от выпадающих списков в поиске, до индивидуальных скидок для зарегистрированных посетителей. Пока сайт будет осуществлять заказ через сайт но без on-line оплаты. В дальнейшем надо будет "прикрутить" эту функцию. Подробнее - в приложенных файлах.

Проект масштабный и не дешевый. Сотрудничать буду только с юр. лицом. Из москвы и МО. Договор будет подписан лично. С фирмами-однодневками сотрудничать не будем. Есть возможность проверить. Я курирую проект и отвечаю за него, поэтому требования будут строгие.

Интересует стоимость и сроки. Желательно стоимость написать не одной циферкой, а указать цену отдельных основных функций и блоков в движке.

Также приветствуются ваши комментарии по внешнему виду, структуре сайта, будущей раскрутке и адекватности задач. Возможно мы слишком многого хотим от сайта ))) Это я тоже отмечу в вашу пользу.

В общем сначала подумайте, стоит ли браться за проект и качать 5 mb технического задания.