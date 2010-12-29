Разработка интернет магазина на Joomla+Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

Требуется разработать интернет магазин (Для Торгового Дома (Канцтовары - оптовая торговля)) количество позиций в ассортименте от 1000 до 5000.

Разработка должна быть на основе CMS - Joomla+Virtuemart

(Дизайн разрабатывается другой командой)

В состав Интернет Магазина должны входить следующие модули:

Каталог (реализован, требуется доработка)

- Возможность фильтрации по производителям и по цене (функция сортировки реализована)

- Отображение количества товара в каталоге (Нет в наличии, Ограниченное Количество, Есть на складе)

- Возможность добавления товара в корзину из Уровня подкаталога (не входя в подробное описание товаров)

- Отображение Тегов Хит Продаж, Новинка

- Каждый товар имеет несколько цветов(например ручки или папки), Требуется с помощью выпадающего списка в блоке выбирать цвет товара и производить покупку его в корзину

-Детализованное отображение товаров, с описанием

Корзина (Реализована)

-покупка только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не зарегистрирован. или не залогинен

открывается окно с возможностью регистрации, или входа в аккаунт

-Способы оплаты нал, безнал, или с помощью карты. В случае выбора способа нал или безнал. Менеджер связывается с клиентом выписывает необх документы. Оплата с помощью кредитки должна быть реализована автоматически

Новости(Не Реализован)

-Удобная возможность добавлять новости через админ панель

Личный Кабинет(Реализован)

-история заказов

Оплата с Помощью Карты (Не Реализовано)

-Желательно использовать сервис крупных украинских Банков напр. Приват Банка

Опросы (Не Реализовано)

-возможность удобно создавать опросы с помощью админ части сайта

Рассылка (Не Реализовано)

- Рассылка по контактам зарегистрированных пользователей (до 200-300 пользователей)

Языковые версии(Не реализованы)

- русский и украинский

Поиск по сайту (Реализован)

Сайт планируется связать с 1С предприятие при помощи импорта CSV

- Обновление остатков - 1 раз в день

- Обновление цен - не чаще чем 1 раз в неделю

- обновление ассортимента - не чаще чем 1 раз в неделю

А также требуется реализовать Экспорт Заказов в 1С

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Проект должен быть запущен к 1 февраля 2011 г.

Joomla
14 лет назад
lesnyakvlad
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$450
15 дней
Работаю с Глебом по хорошему - 6 недель вместо обещаных 2-х. На пятой неделе Глеб исчез на Четверо суток. не отвечал на звонки письма и сообщения. После появления объяснил что не звонил потому что: "Занят был, не до того". И это при том что у нас горит проект. Просит денег по божески - но в итоге, думаю мы попали на значительно большую сумму так как давно уже должны были начать работать. В обещанные сроки не вписывался не однократно. Хотя на начальном этапе давал много советов , и вообще был радушный гражданин. Сейчас пропал снова пока что на сутки, хотя обещал вчера поправить. кое какие функции на сайте... Честно говоря нервов извел за последнее время - массу. Потому что не знаешь пропал человек, или не пропал, и могу сказать что мне это надоело. Боюсь что с Глебом мы никогда не закончим наш проект. Ищу другого подрядчика
Не считаю, что задержка с моей стороны повлияла на сроки запуска проекта. Со стороны заказчика абсолютно не готова база товаров.

Заявки фрилансеров

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад