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Разработка интернет магазина на Joomla+Virtuemart
Требуется разработать интернет магазин (Для Торгового Дома (Канцтовары - оптовая торговля)) количество позиций в ассортименте от 1000 до 5000.
Разработка должна быть на основе CMS - Joomla+Virtuemart
(Дизайн разрабатывается другой командой)
В состав Интернет Магазина должны входить следующие модули:
Каталог (реализован, требуется доработка)
- Возможность фильтрации по производителям и по цене (функция сортировки реализована)
- Отображение количества товара в каталоге (Нет в наличии, Ограниченное Количество, Есть на складе)
- Возможность добавления товара в корзину из Уровня подкаталога (не входя в подробное описание товаров)
- Отображение Тегов Хит Продаж, Новинка
- Каждый товар имеет несколько цветов(например ручки или папки), Требуется с помощью выпадающего списка в блоке выбирать цвет товара и производить покупку его в корзину
-Детализованное отображение товаров, с описанием
Корзина (Реализована)
-покупка только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не зарегистрирован. или не залогинен
открывается окно с возможностью регистрации, или входа в аккаунт
-Способы оплаты нал, безнал, или с помощью карты. В случае выбора способа нал или безнал. Менеджер связывается с клиентом выписывает необх документы. Оплата с помощью кредитки должна быть реализована автоматически
Новости(Не Реализован)
-Удобная возможность добавлять новости через админ панель
Личный Кабинет(Реализован)
-история заказов
Оплата с Помощью Карты (Не Реализовано)
-Желательно использовать сервис крупных украинских Банков напр. Приват Банка
Опросы (Не Реализовано)
-возможность удобно создавать опросы с помощью админ части сайта
Рассылка (Не Реализовано)
- Рассылка по контактам зарегистрированных пользователей (до 200-300 пользователей)
Языковые версии(Не реализованы)
- русский и украинский
Поиск по сайту (Реализован)
Сайт планируется связать с 1С предприятие при помощи импорта CSV
- Обновление остатков - 1 раз в день
- Обновление цен - не чаще чем 1 раз в неделю
- обновление ассортимента - не чаще чем 1 раз в неделю
А также требуется реализовать Экспорт Заказов в 1С
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Каталог
Акции
О Нас
Контакты - со схемой проезда (Можно Google Maps)
Личный Кабинет
Корзина
Гостевая
Помощь
ЧАВО
Предлагайте ваши варианты - Цену и Сроки реализации
Проект должен быть запущен к 1 февраля 2011 г.
Выбранный исполнитель
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