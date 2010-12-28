Есть несколько сайтов на системе Drupal 6. Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов. 1. Сбор статистики по редакторам Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. ...
PHPbb поставить моды
На работающий форум установить дополнения, блог, фотогаллерея, И исправить баг ( не показываются аватары и подписи)
Заявки фрилансеров
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