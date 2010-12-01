Drupal, дополнительный функционал.

Есть несколько сайтов на системе Drupal 6.

Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов.

1. Сбор статистики по редакторам

Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. (Часть баз локально,

часть удаленно) Доступы к базам вносятся через страницу кофигурации

(см. ниже)

Скрипт должен извлекать информацию по пользователям с ролью "Редактор"

(задается в конфиге для каждого сайта) следующего плана:

* Сайт

* Имейл пользователя

* дата

* "тип_материала"

* количество созданных материалов типа "тип_материала" за один день

Например:

сайт1, [email protected], 2010-12-01, 'story', 2

сайт1, [email protected], 2010-12-01, 'page', 1

сайт1, [email protected], 2010-12-02, 'page', 5

сайт1, [email protected], 2010-12-07, 'page', 5

сайт1, [email protected], 2010-12-10, 'story', 1

Данные сохранить в базе из под которой запускается скрипт, а не из той к

которой идет удалененный коннект.

Данные хранить в адекватных форматах.

2. сделать страницу статистика по Редакторам.

Фильтр:

* Редактор: выпадающий список редакторов из таблицы статистики (по умолчанию все)

* Период: с ... по ... (включительно)

Вывод информации по редактору/редакторам:

сайты, даты | Всего (сумма по строками) | тип1 | тип 2 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] всего | 60 | 28 | 32 |

--------------------------------------------------------------------------

[-] сайт 1 | 10 | 6 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

2010-12-01 | 1 | 1 | 0 |

2010-12-02 | 8 | 5 | 3 |

2010-12-03 | 1 | 0 | 1 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] сайт 2 | 20 | 16 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

.............

--------------------------------------------------------------------------

[-] сайт 3 | 30 | 6 | 24 |

--------------------------------------------------------------------------

2010-12-01 | 13 | 2 | 11 |

2010-12-02 | 5 | 1 | 4 |

2010-12-03 | 12 | 3 | 9 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] свернуть/развернуть все (для [+] всего )

[+] свернуть/развернуть по сайту (для [+] сайт ...)

3. сделать страницу статистика по Сайтам.

Фильтр:

* Сайт: выпадающий список сайтов из таблицы статистики. выбирается один сайт или все сайты.

* Период: с ... по ... (включительно)

Вывод информации по сайту:

пользователь, даты | Всего (сумма по строками) | тип1 | тип 2 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] всего | 60 | 28 | 32 |

--------------------------------------------------------------------------

[-] Редактор 1 | 10 | 6 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

2010-12-01 | 1 | 1 | 0 |

2010-12-02 | 8 | 5 | 3 |

2010-12-03 | 1 | 0 | 1 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] Редактор 2 | 20 | 16 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

.............

--------------------------------------------------------------------------

[-] Редактор 3 | 30 | 6 | 24 |

--------------------------------------------------------------------------

2010-12-01 | 13 | 2 | 11 |

2010-12-02 | 5 | 1 | 4 |

2010-12-03 | 12 | 3 | 9 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] свернуть/развернуть все (для [+] всего)

[+] свернуть/развернуть по сайту (для [+] сайт ...)

4. Страница управление сайтами

Глобальная кофигурация:

* Название роли редктора (обязательно)

* Название словаря таксономии (обязательно)

* Цена за один матриал

тип матриала1 = цена

тип матриала2 = цена

тип матриала3 = цена

Необходимо для каждого сайта сохранять информацию:

* Название сайта (обязательно)

* Доступ БД в формате Database URL mysql://username:password@localhost/databasename (обязательно)

* Название роли редактора (если пусто, то глобальная)

* Название словаря таксономии (если пусто, то глобальная)

5. Сбор статистики по таксономии

Если у сайта есть словарь таксономии (как указано в настйроках)

то собирать статистику по материалам:

сайт + термин таксономии + тип материала + количество материалов типа + дата

6. сделать страницу статистика по терминам.

Фильтр: период от .. до (включительно)

сайт, термин | Всего (сумма по строками) | тип1 | тип 2 |

--------------------------------------------------------------------------

всего | 60 | 28 | 32 |

--------------------------------------------------------------------------

[-] Сайт 1 | 10 | 6 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

термин 1-1 | 1 | 1 | 0 |

термин 1-2 | 8 | 5 | 3 |

термин 1-3 | 1 | 0 | 1 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] Сайт 2 | 20 | 16 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

.............

--------------------------------------------------------------------------

[-] Сайт 3 | 30 | 6 | 24 |

--------------------------------------------------------------------------

термин 3-1 | 13 | 2 | 11 |

термин 3-2 | 5 | 1 | 4 |

термин 3-3 | 12 | 3 | 9 |

--------------------------------------------------------------------------

[+] свернуть/развернуть по сайту (для [+] сайт ...)