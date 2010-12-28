Sphinx search - составить таблицы индексов

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется специалист по sphinx search. Нужно составить таблицы индексов для существующей БД.

Сфинкс на сервере установлен.

14 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FrolovMax
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

FrolovMax
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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