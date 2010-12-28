Интересует возможность импортировать на сайт (Joomla) XML-поток с котировками биржи: http://ux.com.ua/export/xml/indices.aspx http://ux.com.ua/export/xml/indexvalues.aspx http://ux.com.ua/export/xml/issues.aspx ТЗ: 1. автополучение данных с возможностью менять временной период закачки; 2. размещение данных ...
Sphinx search - составить таблицы индексов
Требуется специалист по sphinx search. Нужно составить таблицы индексов для существующей БД.
Сфинкс на сервере установлен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать Букмекерскую контору. На несколько видов спорта, и к каждому виду спорта разные возможности ставок *игры*, + 4 платежные системы От Вас требуется портфолио, срок и цена. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добнрого дня. Имеется проект, написанный на Symfony. Необходима его доработка и дальнейшая поддержка (постоянные апдейты, создание новых сервисов и тд). Требуется человек, имеющий опыт работы с данным фреймверком. Обсуждение деталей при ...Завершен14 лет назад
Добрый день, Есть необходимость организации доступа к базам данных через интернет сайт. Что то наподобие: http://www.infomozaika.ru/index.php. С уважением.Закрыт14 лет назад
- $100
Необходим модуль на сайте приема фотографий в режиме on-line для дальнейшей печати на бумагу кружки, футболки, сувениры, магниты и т.д. Для клиента: 1. регистрация клиента ...Закрыт14 лет назад
- $15
Нужно обновить сайт на джумла, чуток поменять структуру сайта. Заполнить тексты (Это сам сделаю) ну и по мелочам чуток. Работы на час-2 Пишите скайп или асю. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна программа для парсинга ADWORDS (windows or linux), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл (выдачу гортать не надо).Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть "почти-проект" в Акшуре, собственно, и он же, импортированный в Ворд. Дизайн наш. Нужна разработка, желательно php+mySQL + .net для прикладной программки. в двух словах о системе: ...Закрыт14 лет назад
Необходимо сделать слайд шоу на страничке. По середине странички есть большое окно, под которым галерея (карусели). Нужно сделать так, что при наведении (или при клике) на маленькое фото в "каруселях" - в ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать шапку на флеш, а именно: Шапка должна быть в виде школьной доски(реалистичной) на которой при заходе на сайт мелком будет типо рисоваться лого и затем текущая дата в уголке. Также ...Закрыт14 лет назад