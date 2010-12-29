Слайд шоу на сайт

Необходимо сделать слайд шоу на страничке. По середине странички есть большое окно, под которым галерея (карусели).

Нужно сделать так, что при наведении (или при клике) на маленькое фото в "каруселях" - в большом (заданном!) окне выводилась большая картинка. Как к примеру это должно выглядеть смотрите в приложенном макете.

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