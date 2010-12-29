Слайд шоу на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок195 просмотров

Необходимо сделать слайд шоу на страничке. По середине странички есть большое окно, под которым галерея (карусели).

Нужно сделать так, что при наведении (или при клике) на маленькое фото в "каруселях" - в большом (заданном!) окне выводилась большая картинка. Как к примеру это должно выглядеть смотрите в приложенном макете.

Указывайте в заявке Ваши цены и сроки!

Оплата только после выполненной работы! На выбор исполнителя.

14 лет назад
Ssanuch
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Справился с поставленной задачей без проблем. Спасибо!
Как и в прошлый раз, все отлично! Жду новых заказов ;)

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад