Необходимо очень срочно выполнить работы по DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки114 просмотров

Доброй ночи.

Необходимо очень срочно выполнить работы по движку Data Life Engine. Произвели перенос проекта с одного движка на другой. Править надо с помощью прописи в hosts ip сервера и ссылку и сравнивая с работающим проектом на старом сервер, т.к. днсы не прописывал еще на новый хостинг, чтобы сразу правильно на новых днсах отображалось правильно.

Скрин прикрепил как отображается проект

Необходимо сделать:

1) Привести шаблон в хороший и красивый вид. Тоесть основной блок контента светлый, оформление синие как и сейчас. Но чтобы структуру, ссылки, пути не менялись, чтобы все было дружелюбно для поисковиков (Яндекса, Google, Rambler)

2) Добавить недостающие блоки: блок Категории, модуль "Переходы" включить, блок "Опрос",

3) Убрать все лишние внешние ссылки

4) Убрать код sape (правильно)

5) Проверить все ссылки на работоспособность и все функции сайта

6) Ссылки на скачивание в материалах поправить, чтобы материалы скачивались, а так материал скачивается но весит 0 Мб

7) Вообщем провести все косметические работы по проекту и привести его к хорошему виду

Пишите Ваши цены.

Срок – сейчас начинаете и выполняете

Спасибо за внимание

DLE
14 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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