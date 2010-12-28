Нужно написать скрипт, переносящий данные с web-страниц (объявления) в таблицу, желательно формата .xls. Если сработаемся, далее пойдут дополнительные заказы по схожей тематике. Скрипт понадобится в середине января. Подробности почтой.
Необходимо очень срочно выполнить работы по DLE
Доброй ночи.
Необходимо очень срочно выполнить работы по движку Data Life Engine. Произвели перенос проекта с одного движка на другой. Править надо с помощью прописи в hosts ip сервера и ссылку и сравнивая с работающим проектом на старом сервер, т.к. днсы не прописывал еще на новый хостинг, чтобы сразу правильно на новых днсах отображалось правильно.
Скрин прикрепил как отображается проект
Необходимо сделать:
1) Привести шаблон в хороший и красивый вид. Тоесть основной блок контента светлый, оформление синие как и сейчас. Но чтобы структуру, ссылки, пути не менялись, чтобы все было дружелюбно для поисковиков (Яндекса, Google, Rambler)
2) Добавить недостающие блоки: блок Категории, модуль "Переходы" включить, блок "Опрос",
3) Убрать все лишние внешние ссылки
4) Убрать код sape (правильно)
5) Проверить все ссылки на работоспособность и все функции сайта
6) Ссылки на скачивание в материалах поправить, чтобы материалы скачивались, а так материал скачивается но весит 0 Мб
7) Вообщем провести все косметические работы по проекту и привести его к хорошему виду
Пишите Ваши цены.
Срок – сейчас начинаете и выполняете
Спасибо за внимание
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