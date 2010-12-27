Дописать скрипт Ipad detection > css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Необходимо написать js скрипт на основе детекта Ipad'а

var isiPad = navigator.userAgent.match(/iPad/i) != null;

Суть в следующем — при определении ipad'а происходит задание нескольким классам (1-4) в css разных параметров. например:

Если ipad детектед, то

.a {display:none !important;}

.b {margin-right:5px !important;}

.c {margin-left:5px !important;}

.d {margin-top:5px !important;}

Пишите стоимость работы.

CSSJavaScript
14 лет назад
destroyer666
Александр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров