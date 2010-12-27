Карта путешествий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Функционал, который позволяет создавать карту путешествий (стран, в которых побывал человек).

Пример функционала здесь: http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries

В предложениях указывайте сроки и бюджет

14 лет назад
belikova
49 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров