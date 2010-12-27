Необходимо выполнить всю программную часть по готовому дизайну. Предлагайте свои варианты движков.
Доработка Elite Board 2.0
Добрый день, кто работал с Elite Board 2.0?
Нужно доработать ее под наши нужды, изменить немного дизайн.
Шрифты, цветовое решение, баннеры, дописать несколько функций,
сайт уже функционирует, необходимо подключить Zend
Инструкция по страницам есть
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