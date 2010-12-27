Доработка Elite Board 2.0

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день, кто работал с Elite Board 2.0?

http://board.illusionweb.ru/

Нужно доработать ее под наши нужды, изменить немного дизайн.

Шрифты, цветовое решение, баннеры, дописать несколько функций,

сайт уже функционирует, необходимо подключить Zend

Инструкция по страницам есть

14 лет назад
dom21veka
Владимир 
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров