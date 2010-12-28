Заменить картинки, изменить размеры ролика.

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки251 просмотр

Смотрите вложение.

бюджет обсуждаем =)

14 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё сделал как надо. Спасибо! Рекомендую.
Задача была несложной, решили все вопросы быстро.

Заявки фрилансеров

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад