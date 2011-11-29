Haskey

Михаил Haskey

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная разработка веб-проектов под ключ

Project manager

Toplab.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Boxon
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
6 баллов
8 лет назад
[Drupal] Почистить от вируса, исправить 1 баг, обновить ядро и модули
Сотрудничество сорвано по вине заказчика. Положительный отзыв только потому что не пропал, а вежливо извинился.
Спасибо. Проект завершен.
Ответный отзыв
Umnitsa
Инна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка схемы
Все отлично!
Кропотливо отрисована схема большой территории отеля. Внимательно относится к делу, вносит правки, учитывает детали. Спасибо!
Ответный отзыв
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
$300
10 баллов
10 лет назад
Написать CMS под свёрстанный сайт за неделю
ккк
Поставил сайт на свою самописную, довольно функциональную CMS согласно требованиям ТЗ, все функции реализованы, довольно в сжатые сроки, чутко реагирует на замечания и предлагаемые доработки. Рекомендую.
Ответный отзыв
An_Life
Андрей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заменить картинки, изменить размеры ролика.
Задача была несложной, решили все вопросы быстро.
Всё сделал как надо. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Marylia_V
Мария 
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$362
10 баллов
11 лет назад
Перевод футурологического сайта на русский
Оплата своевременная и в полном объеме. Условия сотрудничества четко оговорены до начала выполнения проекта.
Спасибо за качественный перевод с англ. на русский. Сроки разумные, рекомендую.
Ответный отзыв