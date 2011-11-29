1) См. файл с письмом от Гугла об обнаружении вредоносного контента во вложении. Надо вылечить. Где-то создаются ссылки-редиректы. в .htaccess я их не нашёл. 2) на странице «О компании» справа восстановить блок с информацией по последним ...
Project manager
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для сайта надо осуществить качественный литературный перевод статей-топиков с англ. на русский язык. Термины, названия объектов должны быть аналогичными в русском языке (можно и нужно сверяться с Википедией или гуглить). Тексты интересные, так что можно ...Переводы31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Статьи околонаучные по сл. тематикам: AI & Robots Biology & Medicine Business & Politics Computers & the Internet Energy & the Environment Home & Leisure Military & War Nanotechnology Society & demographics Space Transport & Infrastructure Необходим точный перевод аналогичных терминов на русском языке. http://sdrv.ms/QEDiqh - здесь файлы.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно что-то придумать достойнее этого - http://files.mail.ru/Z83WAH "концепта", но опираясь на его идею. Очень надо посмотреть на вашу концепцию завтра с утра. Далее оплачиваю 50% и работаем до доведения до ума (ну или сразу 100%, если ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
См. ключевые слова и адрес сайта во вложении. Сроки? Цена за каждое слово? Условия оплаты?Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Смотрите ТЗ в архиве, нужно будет смакетировать помимо главной ещё несколько страниц. Информацию можно брать со старого сайта, в PDF там есть нормальные фото + я вышлю doc-файлы.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать в красивом дизайне и сверстать из DOC файлов 2 красивые презентации-коммерч. предложения. Формат А4. ТЗ во вложении.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
См. ТЗ во вложении. Срочно! Оплата по факту.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Кейворды в txt Бюджет 10-12 т.р. в мес., срок попадания в топ10 до 15.12.11. Далее – поддержка позиций. Оплата по факту позитивной динамики после 1го месяца, т.е. ~15 ноября. Можно по договору. До этого было продвижение, но ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуются профессионалы для продвижения в VK, FB, Twitter, Одноклассники. бюджет – 10 т.р. в месяц для каждой сети. 17-40 лет, студенты, абитуриенты, тематика – получение высшего, 2го высшего образования. Геотаргетинг – Москва и МО. Что можете предложить?Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайты-партнёры поставщиков, они предлагают XML-коды каталогов. Надо красиво их "транслировать" на нашем сайте. Каталогов около 5. Подробности в ЛС.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Растр или вектор – решайте сами, но надо чтобы можно было в случае чего и на бигбордах вешать. Кандидата буду отбирать от понравившегося стиля рисунка и профессионализма работ, естесственно. Точно не нужен коллаж из клипартов ...Закрыт13 лет назад
Что можете предложить по след. ключевым словам: Таможенный брокер (сейчас сайт на 43м месте в Я (Т..-ТБ)) Таможенная очистка Таможенное оформление Растаможка груза -ов может быть предложите ещё НЧ и СЧ запросы? интересуют "вечные ссылки", белые методы... пишите сроки, гарантии, суммы. Желательно ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Для подписей от руки нужно придумать несложную, удобную, но красивую и "статусную" подпись для Михаила Астахова.Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн свёртстанный в html под php. Есть разделы сайта на ASP.NET. Надо сделать шаблон под ASP.NETВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Смотрите вложение. бюджет обсуждаем =)Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть свёрстанный сайт. Нужно поставить на CMS. Что нужно: - CMS самописная. - wysiwyg-редактор - загрузка фоток и их правильное сжатие, изменение размеров. - редактирование и сортировка разделов меню и подменю (2 уровня) - ЧПУ с возможностью ручного редактирования. - редактирование опросов, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Отрисовать детализированную схему для отеля. Примеры во вложении и сам рисунок от руки :) http://narod.yandex.ru/disk/27649875000/hotel.zipЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно сделать иллюстрации в стиле гравюр средневековья, но не так детализировано, конечно же и не так мрачно. Идеально - в стиле логотипа "Верность качеству" – http://www.artlebedev.com/everything/vk/logo/logo.gif Примеры исторические: http://www.chitalnya.ru/upload/603/55865488620474.jpg http://thehorses.ru/text/img_text/dospeh/5.jpg http://www.museum.ru/imgB.asp?35095 Всего надо 8 гравюр, может потом понадобится ещё. ...Закрыт13 лет назад