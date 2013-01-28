Перевод с англ. на русский футурологического сайта

ПереводыЗакрыт31 заявка409 просмотров
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Для сайта надо осуществить качественный литературный перевод статей-топиков с англ. на русский язык. Термины, названия объектов должны быть аналогичными в русском языке (можно и нужно сверяться с Википедией или гуглить).

Тексты интересные, так что можно совместить приятное с полезным.

Проект не коммерческий, поэтому нужна минимальная стоимость, к сожалению. Пишите обязательно с ценой!

Направления разные (экономика, компьютеры, космос, окруж. среда и т.д.), но темы зачастую повторяются.

Объём примерно 260 000 символов с пробелами. – 2 блока лежат здесь – http://files.mail.ru/DA87C8ED003748408C2A5685E0FF51AD

Возможно, разобью на несколько исполнителей, не знаю, как на сервисе это реализовать.

Статьи регулярно будут дополняться и, если сработаемся и тематика будет по душе, то можно иметь некоторый постоянный стабильный доход.

По оформлению – использование русских кавычек-ёлочек, длинных тире, буквы ё (см. http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/ и http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/119/)

11 лет назад
Haskey
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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