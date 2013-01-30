Переводчик с английского на русский. Музыка

На большой проект нужен переводчик, свободно владеющий грамотным английским языком. Преимущество кандидатам с медицинским образованием, так как тексты богаты медицинской терминологией. Предполагается перевод с русского и украинского языков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочного сотрудничества нужен переводчик с английского на русский.
Переводить надо будет тексты музыкальной тематики, поэтому большим плюсом будет знание музыкальных терминов. Второе немаловажное условие - грамотный русский язык.
От Вас - стоимость Ваших услуг по переводу за 1000 символов.
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