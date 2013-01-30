Переводчик с английского на русский. Музыка

Для долгосрочного сотрудничества нужен переводчик с английского на русский.

Переводить надо будет тексты музыкальной тематики, поэтому большим плюсом будет знание музыкальных терминов. Второе немаловажное условие - грамотный русский язык.

От Вас - стоимость Ваших услуг по переводу за 1000 символов.