Переводчик с английского на русский. Музыка

ПереводыЗавершен33 заявки643 просмотра
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Для долгосрочного сотрудничества нужен переводчик с английского на русский.

Переводить надо будет тексты музыкальной тематики, поэтому большим плюсом будет знание музыкальных терминов. Второе немаловажное условие - грамотный русский язык.

От Вас - стоимость Ваших услуг по переводу за 1000 символов.

11 лет назад
easytex
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
evgeniy_igorevic
Евгений 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Отличный перевод. Рекомендую!
Владислав - отличный заказчик. Работаю с ним над долгосрочным проектом, раз за разом очень интересный материал, оплата всегда в срок. Рекомендую
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