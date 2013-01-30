Перевод с русского на английский. Игровая тематика

ПереводыЗавершен6 заявок186 просмотров
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Нужно перевести текст на английский язык. Тематика - компьютерные игры. Объем - 1 страница в Ворде.

Перевод нужно сделать качественно и быстро, соблюдая структуру документа, который я предоставлю. До 10.00 завтрашнего дня (30.01).

Оплата банковским переводом Приват24.

11 лет назад
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо Виталию за быструю и качественную работу. Если мне еше понадобится перевод, обызательно обращусь к нему.
Хороший, адекватный заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)
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