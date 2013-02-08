Перевод сообщений или подписей меню в интерфейсе

ПереводыЗавершен15 заявок248 просмотров
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Нужно перервести на английский язык.

Вот ссылка на текс https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhvcE4tccqEXdFRQWlVVVWdobnJTLW5PRWJtY1dSVXc

указывайте стоимость работы и опыт работы в переводе интерфейсов и время выполнение работы.

11 лет назад
meditinc
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
Антонина - Отличный исполнитель. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна! Своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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