Ручной перевод с русского на немецкий

Внимание! Только ручной перевод, без всяких автоматических переводчиков текста!

Необходимо перевести тексты на этих двух страницах с русского на немецкий:

http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/

и

http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/preis.html

+ фразы "Email указан неверно." и "Ваша заявка получена! Мы свяжемся с вами в ближайшее время."

Перевод должен быть не дословным, а в привычном для современных немецкоязычных сайтов стиле.

Нужны люди, хорошо владеющие немецким.

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